Белый дом раскрыл точное место встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Вашингтон и Москва выбрали Аляску в качестве места проведения встречи лидеров после «длительных закулисных переговоров», рассказали источники. По их словам, возможных мест для встречи главы государств было не так много в том числе из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) в 2023 году ордера на арест Путина.

Американские власти на Аляске столкнулись с серьезной проблемой при поиске места для саммита. Выяснилось, что из-за пика туристического сезона там практически не осталось доступных площадок для встречи на высшем уровне.

Белый дом надеялся избежать проведения встречи с российским лидером на американском военном объекте. Но база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, отвечающим всем требованиям для проведения исторической встречи, отметили источники.

Саммит президентов России и США состоится в пятницу, 15 августа. В Белом доме назвали большой честью встречу президентов именно на Аляске. Трамп счел визит Путина «уважительным».