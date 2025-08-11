НАВЕРХ
Армия России получила дрон, способный висеть в воздухе 20 дней

ТАСС
Дрон «Квазимачта»
Фото: © концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» начал поставлять в зону специальной военной операции модернизированный дрон «Квазимачта», способный находиться в воздухе 20 дней, сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

«До 500 часов [может висеть в воздухе]. Может работать, да. Как правило, не нужно этого, чтобы безостановочно [работал]. Как правило, 24 часа работает. То есть он провисел, его опустили, проверили, что все в порядке, дизель-генератор заменили или еще что-то», — сказал Рокеах в интервью ТАСС.

По его словам, питание и информация передаются на дрон через провод. В его задачи входит охрана периметра или объекта. Также может применяться в гражданских целях, к примеру, использоваться во время массовых мероприятий для мониторинга.

Система подъема аппаратуры «Квазимачта» предназначена для длительной работы радиоэлектронной аппаратуры (полезной нагрузки) на высокоподнятой летно-подъемной платформе, представляющей из себя беспилотный летательный аппарат коптерного типа.

«Квазимачта» обеспечивает ведение видеонаблюдения круглосуточно в оптическом и инфракрасном диапазонах с возможностью передачи информации на наземные терминалы в режиме реального временим. В случае нарушения подачи электропитания от наземного источника БПЛА осуществляет безопасную посадку.

