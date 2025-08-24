НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Зачем нужен сифон, а не просто слив

Источник:
Sibnet.ru
307 0
Сифон
Фото: © Sibnet.ru
Сифон — неотъемлемая часть любой сантехнической системы, будь то раковина, ванна или душевой поддон. Его легко узнать по характерной изогнутой форме (U-образной или S-образной).

Основное и самое важное назначение сифона — создание гидрозатвора или водяного замка. Работает это так: в нижней, изогнутой части сифона постоянно находится небольшой объем воды. Она служит барьером, который препятствует проникновению неприятных запахов и вредных канализационных газов (метан, сероводород, аммиак) из общей сточной системы обратно в помещение. 

Без сифона или при его пересыхании (например, если долго не пользоваться сантехникой) канализационные запахи свободно проникают в ванную комнату или кухню, делая пребывание в них, мягко говоря, некомфортным.

Помимо защиты от запахов, сифон служит ловушкой для мелких предметов. Если в раковину случайно упадет кольцо, серьга или другой небольшой предмет, потеря, скорее всего, осядет в изгибе сифона, а не уплывет безвозвратно в глубины канализации. Это позволяет легко достать вещь, просто открутив и очистив сифон.

Если бы вместо сифона был обычный прямой слив, помимо неприятных запахов и риска потери дорогих сердцу мелких предметов, это грозило бы еще несколькими неприятными последствиями. Например, в кухню или ванную могли бы проникать мелкие насекомые (например, канализационные мухи) или даже мелкие грызуны.

Первый сантехнический сифон с системой водяного затвора в 1775 году запатентовал шотландский изобретатель, часовщик и механик Александр Каммингс

Прямой слив мог бы также пропускать больше шумов из канализационной системы: звуки стекающей из соседних квартир воды или общего движения стоков.

Таким образом, сифон — это не просто изогнутая труба, а важнейший элемент сантехнической системы, обеспечивающий гигиену, комфорт и безопасность в доме. Без него эксплуатация сантехники была бы крайне некомфортной и негигиеничной.

Еще по теме
Ошибки, которые сокращают жизнь микроволновки
Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры вечером
Плоскогубцы или пассатижи: в чем разница
Как вывести пятна и не испортить джинсы
смотреть все
Домострой #Быт #Кухня
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Обсуждение (0)
Картина дня
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Шарапова стала первой россиянкой в Зале теннисной славы
Фармацевтов оштрафуют за несообщение о дешевых аналогах
Новосибирск стал регионом с самым старым автопарком
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
22
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
22
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
21
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
18
Китай нарастил ввоз картофеля в Россию при спаде внутренних поставок
18
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83‑й ДШБ