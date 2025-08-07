Измазавшие ядом машину подростки готовили убийство военного

Двое подростков в Новосибирске, измазавшие ядом машину местного жителя, готовили убийство военного, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ленинский районный суд Новосибирска 28 июля 2025 года арестовал двух 16-летних подростков, которые нанесли токсичное вещество на ручку и зеркало автомобиля, рассчитывая, что хозяин машины прикоснется к этим частям. Тогда о мотивах их действий не сообщалось.

«Двое несовершеннолетних действовали по заказу спецслужб Украины, которые предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение», — сказала Петренко.

По ее словам, для совершения преступления «соучастники получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами и нанесли их на внешние элементы автомобиля военнослужащего».

Мужчина не пострадал, так как подростков задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.