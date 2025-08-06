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Трамп заявил о желании выйти из конфликта на Украине

Источник:
РИА Новости
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Соединенные Штаты должны выйти из украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что надеется на позитивный исход.

«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им журналистам в Белом доме.

Глава Белого дома отметил, что надеется на успех. «Я остановил много войн. Это одна из тех, которую я пытаюсь остановить», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов о введении новых санкций против России, президент США отметил, что примет решение после переговоров его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве.

Уиткофф должен прилететь в России в среду, 6 августа. Это будет уже пятый визит дипломата в Россию с начала года. Он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

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