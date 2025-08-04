НАТО задумало облаву на «теневой флот» с российской нефтью

Спецслужбы Великобритании и НАТО планируют устроить массовую облаву на «теневой флот» с российской нефтью, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на «теневой флот».

«Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству», — сказано в сообщении.

Как отмечает СВР, это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия.

«В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО», – говорится в сообщении.