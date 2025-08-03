Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО

Танк 60-го отдельного штурмового батальона 9-й гвардейской бригады 51-й армии ЮВО произвел выстрел на рекордные 13,3 километра во время освобождения населенного пункта, рассказал военнослужащий батальона с позывным Столичный.

«Мы помогали союзникам, то есть они просили срочно огневую поддержку, не могли продвинуться в населенном пункте, засели пулеметчики в здании. Дистанция до цели у нас была от 13 километров 300 метров», — сказал ТАСС Столичный.

По его словам, танки раньше на такую дистанцию не стреляли, было 12 с чем-то — максимальный выстрел.