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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО

Источник:
ТАСС
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Танк 60-го отдельного штурмового батальона 9-й гвардейской бригады 51-й армии ЮВО произвел выстрел на рекордные 13,3 километра во время освобождения населенного пункта, рассказал военнослужащий батальона с позывным Столичный.

«Мы помогали союзникам, то есть они просили срочно огневую поддержку, не могли продвинуться в населенном пункте, засели пулеметчики в здании. Дистанция до цели у нас была от 13 километров 300 метров», — сказал ТАСС Столичный.

По его словам, танки раньше на такую дистанцию не стреляли, было 12 с чем-то — максимальный выстрел.

«Вот первый выстрел у нас был пристрелочным, был недолет 150 метров, а следующий выстрел уже на максималках. Достали 13 300, 47 секунд полета и попали точно в цель, здание разворошили», — сообщил боец.

Тема: Военная операция на Украине
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