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Приложения сломались на смарт‑телевизорах Samsung

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение перестали массово запускаться на умных телевизорах Samsung по всему миру, проблема масштабного сбоя обсуждается пользователями Reddit. Производитель подтвердил факт наличия проблемы, однако ее причины остаются неизвестными.

Согласно сообщениям, пользователям при запуске программных продуктов в основном выводилось сообщение об ошибке с кодом «202», что обычно указывает на проблемы с подключением к интернету. Однако соединение при этом работало нормально.

«В текущий момент наши инженеры пытаются восстановить работу сервиса как можно скорее. В настоящее время наши представители не могут сообщить дополнительных сведений. Приносим извинения за доставленные неудобства», — уточнила поддержка Samsung.

Позднее представитель компании сообщил, что работа приложений на устройствах была восстановлена. Тем, у кого проблемы сохраняются, посоветовали перезагрузить телевизор, удерживая кнопку питания на пульте дистанционного управления.

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