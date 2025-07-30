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Российская экономика выработала иммунитет к санкциям

Источник:
Sibnet.ru
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Российская экономика уже выработала иммунитет к санкциям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможности введения новых ограничительных мер.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет», — цитирует Пескова  «Интерфакс».

На уточняющий вопрос, какова реакция Кремля на фактически объявленный Трампом ультиматум по срокам урегулирования украинского кризиса, Песков ответил: «Пока я ничего не могу сказать больше. Мы принимаем все эти заявления к сведению».

Ранее Трамп принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее выделил для достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Теперь он составляет 10-12 дней. В случае отсутствия «сделки» президент США пригрозил ввести «суровые пошлины».

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Экономика #Торговля #Деньги
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