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Интернет ограничили в Забайкалье из-за оперативной обстановки

Источник:
Sibnet.ru
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Власти предупредили жителей Забайкальского края об ограничении мобильного интернета по решению региональной Антитеррористической комиссии.

«Меры применяются в определённых локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз», — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь. Жителям края рекомендуют договориться с близкими о связи через смс или по звонку.

По данным сервиса Downdetector, в Забайкалье отмечен всплеск жалоб на проблемы с интернетом у «ТрансТелеКом» (33%) и DeepSeek (33%) вечером 30 июля.

28 июля власти Алтайского края сообщили о возможных ограничениях мобильного интернета на несколько дней с целью «дополнительных мер безопасности».

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Хайтек #Интернет #Забайкалье #Местная власть
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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

-Керя-

Чуть маленько чиновник так из себя решал корчат

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.