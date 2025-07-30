Интернет ограничили в Забайкалье из-за оперативной обстановки

Власти предупредили жителей Забайкальского края об ограничении мобильного интернета по решению региональной Антитеррористической комиссии.

«Меры применяются в определённых локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз», — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь. Жителям края рекомендуют договориться с близкими о связи через смс или по звонку.

По данным сервиса Downdetector, в Забайкалье отмечен всплеск жалоб на проблемы с интернетом у «ТрансТелеКом» (33%) и DeepSeek (33%) вечером 30 июля.

28 июля власти Алтайского края сообщили о возможных ограничениях мобильного интернета на несколько дней с целью «дополнительных мер безопасности».