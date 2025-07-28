Госдума проработает запрет на покупку бензина подростками

Госдума совместно с профильными ведомствами разрабатывает законопроекты, направленные на запрет продажи бензина несовершеннолетним и ограничение использования питбайков, сообщил зампредседателя парламентского комитета по молодежной политике Александр Толмачев.

Инициатива вызвана резким ростом ДТП с участием подростков на этом виде транспорта: за 2025 год в таких авариях пострадали более 2 тысяч человек, погибли свыше 30 подростков, а количество происшествий увеличилось на 30%, пишет «Парламентская газета».

Для решения проблемы законодатели рассматривают два ключевых решения. Так, предлагается ввести запрет на продажу бензина подросткам до 16 лет, если у них нет водительских прав. Исключение будет сделано для тех, кто занимается мотоспортом в официальных секциях.

Сами питбайки планируется приравнять к транспортным средствам, что потребует их регистрации и наличия прав категории «А». Кататься на них можно будет только на специальных трассах, выезд на дороги общего пользования запретят.

Питбайки — легкие мотоциклы, которые в последние годы стали популярны среди подростков из-за низкой цены и отсутствия требований к водительским правам. Однако дети, управляя ими на дорогах, часто не имеют навыков вождения и знаний ПДД, что приводит к тяжелым авариям.

Инициативу уже частично реализуют на местах — Татарстан стал первым регионом, утвердившим штрафы за продажу бензина несовершеннолетним: до 5 тысяч рублей для граждан и 150 тысяч рублей для юридических лиц.