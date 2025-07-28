НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Госдума проработает запрет на покупку бензина подростками

Источник:
Sibnet.ru
145 1

Госдума совместно с профильными ведомствами разрабатывает законопроекты, направленные на запрет продажи бензина несовершеннолетним и ограничение использования питбайков, сообщил зампредседателя парламентского комитета по молодежной политике Александр Толмачев.

Инициатива вызвана резким ростом ДТП с участием подростков на этом виде транспорта: за 2025 год в таких авариях пострадали более 2 тысяч человек, погибли свыше 30 подростков, а количество происшествий увеличилось на 30%, пишет «Парламентская газета».

Для решения проблемы законодатели рассматривают два ключевых решения. Так, предлагается ввести запрет на продажу бензина подросткам до 16 лет, если у них нет водительских прав. Исключение будет сделано для тех, кто занимается мотоспортом в официальных секциях.

Сами питбайки планируется приравнять к транспортным средствам, что потребует их регистрации и наличия прав категории «А». Кататься на них можно будет только на специальных трассах, выезд на дороги общего пользования запретят.

Питбайки — легкие мотоциклы, которые в последние годы стали популярны среди подростков из-за низкой цены и отсутствия требований к водительским правам. Однако дети, управляя ими на дорогах, часто не имеют навыков вождения и знаний ПДД, что приводит к тяжелым авариям.

Инициативу уже частично реализуют на местах — Татарстан стал первым регионом, утвердившим штрафы за продажу бензина несовершеннолетним: до 5 тысяч рублей для граждан и 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Еще по теме
Начали действовать новые правила пропуска авто с мигалками
Ужесточились правила перевозки детей в автомобиле
Ужесточены правила перевозки детей в автомобиле
Госдума одобрила закон о резком росте госпошлин для автовладельцев
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Умер легендарный рестлер Халк Хоган
Украина выдала России перебежчика-предателя
Мединский преподал генсеку НАТО урок истории
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
21
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
18
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
17
Европа предложила Украине роль буфера
16
Украина выдала России перебежчика-предателя
14
Украинские танки оказались на границе Камбоджи и Таиланда