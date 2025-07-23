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Продажи новостроек упали на 26% на фоне роста предложений на 12%

Источник:
«Коммерсант»
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Строительство многоэтажного дома
Фото: © Sibnet.ru

Продажи жилья в новостройках за шесть месяцев 2025 года сократились на 26%, до 10,4 миллиона квадратных метров, подсчитали в «Дом.РФ», при этом объем предложений на рынке вырос на 12%.

В первом полугодии объем предложений квартир в строящемся жилье достигла 22 миллионов квадратных метров и увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 12%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».

Основной фактор, влияющий на рынок — это недоступность жилья из-за высокой кредитной ставки и большие скидки на готовые объекты. В крупнейших городах страны цена при заключении сделки в среднем на 4% ниже, чем была заявлена изначально, подсчитали аналитики «Яндекс Недвижимость».

Застройщики начали продавать на рынке сразу весь жилой комплекс, а не продавать очередями. Это стало причиной продления сроков строительства на 2% — до 44 месяцев. Доля нераспроданного жилья поднялась до 68%, в 2024 году она составляла 64%.

В Москве и Подмосковье обратная тенденция — там предложения новых квартир на 5%, до 4,5 миллиона квадратных метров, в Петербурге — на 6%, до 2,6 миллиона квадратных метров.


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Экономика #Квадраты #Город
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