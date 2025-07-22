Детальные автомобильные развязки появились в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе», сообщила команда разработчиков сервиса в официальном блоге.

«Обновление поможет водителям лучше ориентироваться в пути: например, найти нужный съезд или спланировать поворот на сложной развязке, а также проще понять, где начинается туннель», — отмечается в сообщении.

Так, на каждом уровне развязки можно рассмотреть разметку, которая подскажет, куда повернуть. Трехмерными стали и туннели — теперь водителю легче понять, где они начинаются. В пути сервисы будут вести по нужной полосе с учетом уровня развязки.

По мере приближения к сложному участку обзор будет меняться. Сначала приложение даст возможность рассмотреть развязку или въезд в туннель, а потом приблизит участок дороги, чтобы водитель не пропустил поворот и занял нужную полосу.

На первом этапе детальные автомобильные развязки стали доступны в 50 крупных городах России, в дальнейшем их переработают и для других населенных пунктов страны.