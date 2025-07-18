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Bloomberg заявило о победе России над инфляцией

Источник:
Bloomberg
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Банк России доказал эффективность в борьбе с инфляцией, темпы роста цен в России в июне заметно снизились, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Хотя годовой уровень инфляции в России еще держится на отметке 9%, что значительно превышает целевые 4%, рост цен в моменте соответствует намеченному целевому показателю, отмечают эксперты.

Они считают, что следует ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России. И это случится раньше и будет более значительным, чем прогнозировалось ранее.

ЦБ 6 июня после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых понизил ее на 100 базисных пунктов — до 20%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.

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Nik3316

обменять дроны собранные на коленке из г... и палок на тамагавки и ПВО)))) и за первое и второе оплатила...

GammiPluh

Успокойтесь хохлы, идите пишите на своих форумах, че вы все сюда лезете

mosquito__2010

за лживую пропаганду украина и погибает.здравомыслящие люди никогда не будут мириться с бандеровцами...

pepelmetal

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