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Латвия призвала Трампа не медлить с санкциями против России

Источник:
«Газета.ру»
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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже
Фото: Kmu.gov.ua / CC BY 4.0

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала американского президента Дональда Трампа немедленно ввести санкции против России, а не ждать 50 дней.

По мнению дипломата, этот шаг вынудит Россию сесть за стол переговоров и повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

«Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести войну. Речь не о российском народе», — приводит «Газета.ру» слова Браже.

Трамп ранее выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

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Nik3316

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