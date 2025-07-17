Латвия призвала Трампа не медлить с санкциями против России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала американского президента Дональда Трампа немедленно ввести санкции против России, а не ждать 50 дней.

По мнению дипломата, этот шаг вынудит Россию сесть за стол переговоров и повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

«Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести войну. Речь не о российском народе», — приводит «Газета.ру» слова Браже.

Трамп ранее выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.