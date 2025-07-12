Германия поставит Украине первые дальнобойные ракеты к концу июля

Германия поставит первые дальнобойные системы вооружения Украине уже в конце июля, заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны.

Этот шаг «значительно усилит» украинскую противовоздушную оборону, цитирует Фройдинга ZDF.

Поставки будут продолжаться, достигнув «высокого трехзначного числа», добавил немецкий генерал, который сейчас находится в Киеве. Он подчеркнул, что Украине необходимы «ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты».

Кроме того, по его словам, уже несколько недель продолжаются переговоры «на всех уровнях» о возможной поставке на Украину одной или двух систем Patriot, которые Германия купит у США.

В Москве последовательно осуждают поставки западного оружия Украине, утверждая, что они только затягивают военный конфликт.