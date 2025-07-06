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Зачем люди перед сном двигают ногами

Источник:
Metro
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Ноги
Фото: © Pxhere.com

Потирание ног друг о друга перед сном говорит о стремлении организма к саморегуляции и расслаблению, рассказала британский сомнолог Мэриэнн Тейлор.

«Потирание ног друг о друга сигнализирует мозгу о том, что обстановка безопасна, особенно в состоянии покоя. Это помогает телу расслабиться и перейти ко сну», — пояснила Тейлор в интервью изданию Metro.

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По ее словам, мягкие, повторяющиеся движения ног активируют парасимпатическую нервную систему. Благодаря этому замедляется пульс, снижается артериальное давление и уменьшается частота дыхания.

Таким образом, парасимпатическая нервная система помогает стабилизировать состояние человека после физической активности в течение дня и приводит организм в состояние покоя.

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