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Почему нельзя спать напротив зеркала

Источник:
Sibnet.ru
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Вытягивает энергию, портит отношения, забирает душу в другой мир или просто вызывает кошмары — все это о зеркале. Почему нельзя спать напротив зеркала и что будет в этом случае? 
Зеркало
Фото: © ru.freepik.com

Суеверие, что нельзя спать напротив зеркала, берет начало из традиций культуры древних славян. Его не использовали как бытовой предмет, а считали исключительно магическим, связанным с колдовством и гаданиями.

В народных представлениях зеркало — граница между мирами, оттуда может прийти мертвец, утащить с собой душу или накликать беду. Особо опасно зеркало ночью — в часы, принадлежащие демоническим силам. После крещения стали считать, что из зеркала на человека смотрит черт и может оттуда напакостить.

Из подобных страхов родились поверья, что спать напротив зеркала плохо. Это портит семейные отношения, приводит к болезни и потери удачи, мешает одиноким людям встретить свою половинку. Или же зеркало впитывает негатив вроде ссор и слез, а потом переносит на спящего человека.

Улавливание движений

Зеркало напротив кровати плохо влияет на качество сна, человек не может расслабиться, уверена психолог Анна Вивер.

«Когда мы ложимся спать, мы совершаем движения на кровати, переворачиваемся, мы улавливаем любые движения, которые происходят. Это сигнал инстинкту самосохранения — здесь кто-то есть, что-то происходит», — сказала Вивер в программе «Хороший день» на ЛДПР ТВ.

И даже если человек лежит с закрытыми глазами, он фантомно чувствует движения и не может погрузиться в глубокий сон. А плохое качество сна в конечном итоге сказывается на здоровье.

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Зеркало — портал

Эзотерик, экстрасенс Ольга Деева считает, что во время сна астральное тело выходит из физического и путешествует по другим мирам, именно этот опыт человек видит во сне. Если спать напротив зеркала, то любопытное астральное тело может отправиться туда.

«Суть в том, что можно не вернуться просто оттуда. Это самый жуткий вариант. Второй вариант — можно попасть в Нижний Астрал и проснуться от какого-то кошмара либо же проснуться в состоянии, что я вроде проспала 8-9 часов, а состояние такое, как будто я не спала четверо суток», — поделилась Деева в интервью на YouTube-канале «Белновости».

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