НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Пользователям Starlink в Иране пригрозили ударами плетью

Источник:
РБК
187 0
Терминал Starlink
Терминал Starlink
Фото: Steve Jurvetson from Los Altos, USA / CC BY 2.0

Иранский парламент проголосовал за официальный запрет использования сервиса спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска на территории республики.

Депутаты ввели наказание за использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink.

За нарушения будут грозить штрафы, удары плетью или тюремное заключение на срок до двух лет, приводит РБК текст закона.

Власти Ирана и ранее не разрешали пользоваться Starlink и вводили жесткие ограничения на ввоз оборудования в страну. Граждане обходили барьеры, приобретая оборудование нелегально.

В середине июня в разгар 12-дневной войны с Израилем правительство Ирана ввело «почти полное отключение интернета по всей стране».

Еще по теме
Правила хранения персональных данных изменятся в России
Что такое Cloudflare и как связан с замедлением интернета
Разработана система оповещения населения через домофоны
Wildberries станет оператором связи
смотреть все
Хайтек #Интернет #Мир
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
85357
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
93448
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
100768
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
102856
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
115882
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
84667
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
116423
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
109062
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2072072
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
134817
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты
КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО
Оскорбившую бойцов СВО иркутянку арестовали на 13 дней
Путин раскрыл военные траты России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...