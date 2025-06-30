Пользователям Starlink в Иране пригрозили ударами плетью

Иранский парламент проголосовал за официальный запрет использования сервиса спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска на территории республики.

Депутаты ввели наказание за использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink.

За нарушения будут грозить штрафы, удары плетью или тюремное заключение на срок до двух лет, приводит РБК текст закона.

Власти Ирана и ранее не разрешали пользоваться Starlink и вводили жесткие ограничения на ввоз оборудования в страну. Граждане обходили барьеры, приобретая оборудование нелегально.

В середине июня в разгар 12-дневной войны с Израилем правительство Ирана ввело «почти полное отключение интернета по всей стране».