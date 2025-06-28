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Жителям Детройта устроили «денежный дождь» из вертолета

Источник:
Sibnet.ru
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Небесный «денежный дождь» обрушился на жителей американского Детройта, долларовые купюры сбрасывали с вертолета, при этом все деньги были настоящие.

Необычная акция прошла по инициативе ранее скончавшегося местного предпринимателя, для которого она стала последней просьбой, уточнил телеканал FOX 2 Detroit. Для этого родственники бизнесмена арендовали вертолет.

Власти разрешили акцию, однако для безопасности сброс денег осуществлялся только на одной из улиц, которую заблаговременно перекрыли для автомобилей. Кроме этого, на месте дежурила полиция.

Телеканал отметил, что денежный дождь не вызвал ажиотажа, никаких драк за купюры зафиксировано не было. Очевидцы спокойно разобрали упавшие на землю доллары, через полчаса улицу снова открыли.

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Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...