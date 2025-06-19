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Ирану пригрозили «Матерью всех бомб»

Источник:
Sibnet.ru
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США обсуждают вариант с нанесением удара по Ирану с использованием бомб GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator, которые получили в СМИ неофициальное название «Матерь всех бомб».

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает вариант нанесения удара с использованием одного из самых разрушительных вооружений в арсенале США по подземному ядерному объекту в Фордо, пишет издание Axios, ссылаясь на источники в Пентагоне.

GBU-43/B MOAB весом в 13 тонн способна пробивать до 20 метров железобетона или проникать на глубину до 61 метра в землю, уничтожая даже самые укрепленные подземные сооружения. Считается, что бомбу разработали для нейтрализации иранских ядерных объектов.

Фугасная бомба GBU-43 является наиболее мощным неядерным оружием в мире. В боевых условиях ее применили единственный раз — в 2017 году с ее помощью был уничтожен подземный комплекс афганских боевиков в провинции Нангархар.

Согласно предположениям экспертов, Израиль уже обратился к США с просьбой о военной помощи для уничтожения иранского ядерного объекта Фордо. Эту информацию косвенно подтверждает перелет из США в Европу целой эскадрильи самолетов-заправщиков.

Из-за огромного веса GBU-43 поднять в воздух могут только американские бомбардировщики В-2А Spirit. Центр в Фордо, расположенный глубоко под землей в провинции Кум, считается одним из наиболее защищенных объектов иранской ядерной программы.

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Оборона #Оружие #Конфликты
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