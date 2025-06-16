Подросток-мотоциклист в Приангарье сбил двух девочек, одна скончалась

Подросток на мотоцикле сбил двух 16-летних школьниц в поселке Шуба, одна из них скончалась, сообщило управление Госавтоинспекции ГУ МВД по Иркутской области.

По данным ведомства, около полуночи 15 июня 13-летний подросток на мотоцикле Reser сбил двух 16-летних девочек, переходивших дорогу в неустановленном месте. Одна из школьниц погибла на месте ДТП, другая доставлена в больницу.

На видео, распространенном ГАИ, подросток признает, что не знает правил движения, а водить его учил отец. Мать мальчика говорит, что купили ему мотоцикл, потому что они есть у других подростков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Но водитель не достиг возраста уголовной ответственности.

Родителям мотоциклиста грозит штраф 30 тысяч рублей по части 3 статьи 12.7 КоАП (передача управления ТС лицу, не имеющему водительского удостоверения). Также информация о нахождении подростков в период действия комендантского часа направлена в отделение по делам несовершеннолетних.