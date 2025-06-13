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Магнитная буря внезапно началась на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Магнитную бурю уровня G2.3 неожиданно зафиксировали на Земле, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Причины бури на данный момент не очевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре», — отмечается в сообщении.

При этом астрономы уточнили, что скорость плазмы, которая выступает главным индикатором прихода к Земле выбросов массы из корональной дыры, не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало.

Ученые отметили, что буря такого уровня может повлиять на энергетические системы и распространение радиоволн. Бури делятся на уровни. Сильной считается буря G4, а экстремальной — G5.

По прогнозу экспертов, с 13 на 14 июня ожидается воздействие крупной корональной дыры на Солнце, что может усилить бурю. Ожидается, что ближайшие два-три дня Землю ждет нестабильная геомагнитная обстановка.

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