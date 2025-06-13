Магнитная буря внезапно началась на Земле

Магнитную бурю уровня G2.3 неожиданно зафиксировали на Земле, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Причины бури на данный момент не очевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре», — отмечается в сообщении.

При этом астрономы уточнили, что скорость плазмы, которая выступает главным индикатором прихода к Земле выбросов массы из корональной дыры, не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало.

Ученые отметили, что буря такого уровня может повлиять на энергетические системы и распространение радиоволн. Бури делятся на уровни. Сильной считается буря G4, а экстремальной — G5.

По прогнозу экспертов, с 13 на 14 июня ожидается воздействие крупной корональной дыры на Солнце, что может усилить бурю. Ожидается, что ближайшие два-три дня Землю ждет нестабильная геомагнитная обстановка.