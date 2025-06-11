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Переговоры России и США пройдут в Москве

Источник:
ТАСС
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Россия и США перенесли из Стамбула в свои столицы переговоры по нормализации дипломатических отношений, сообщил новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — сказал Дарчиев ТАСС.

По его словам, «до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби».

«Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в столицы», — отметил Дарчиев.

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Egorka72

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