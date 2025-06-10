Бездетным семьям предложили отключать интернет на ночь

Депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отключать интернет по ночам молодым семьям без детей.

«Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы», — сказал депутат в интервью изданию «Абзац».

Парламентарий отметил, что интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. В результате глобальная Сеть превратилась в угрозу демографической безопасности страны.

Для борьбы с этой угрозой Иванов предлагает ввести общероссийское ограничение на пользование интернетом для молодых пар в ночное время — с 23.00 до 02.00.

«Мы не призываем к тотальному контролю, но если молодые люди проводят ночи в телефонах, вместо того чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда», — подчеркнул депутат.