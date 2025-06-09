WhatsApp получил функцию выбора качества загружаемых фото и видео

WhatsApp получил функцию, которая позволит пользователям выбирать качество фото и видео, автоматически загружаемых на их устройства.

Она уже доступна некоторым пользователям бета-версии WhatsApp 2.25.18.11 для устройств под управлением Android. Ожидается, что в течение ближайших недель испытать эту функцию смогут все участники программы бета-тестирования приложения, пишет издание GSM Arena.

Новую опцию можно найти в настройках мессенджера, перейдя в раздел «Хранилище и данные», а затем выбрав пункт «Качество загрузки медиа». На выбор предоставляется два варианта: стандартное качество и качество HD.

При выборе стандартного качества WhatsApp будет автоматически загружать сжатые версии медиафайлов. Если же выбрать качество HD, то на пользовательское устройство будут загружаться медиафайлы в более высоком разрешении.

При этом при отправке пользователем фото или видео в формате HD, его устройство автоматически генерирует стандартную и HD-версию отправляемых файлов для последующей загрузки.

Такой подход необходим из-за того, что сквозное шифрование не позволяет WhatsApp обрабатывать и сжимать файлы на своих серверах. В результате стандартная и HD-версия медиафайлов будут загружаться на серверы WhatsApp со стороны отправителя.