Золотые резервы России достигли исторического максимума

Стоимость золотых резервов России в мае достигла рекордных 248,2 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка.

Вложения России в золото в конце весны увеличились на 0,5%. Достигнутый показатель является историческим рекордом для страны, при этом максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.

Доля золота в российских активах выросла до 36,5%, тогда как в мае была 36,3%. Это самый высокий показатель с октября 1999 года.

В целом международные резервы России выросли в мае на 0,02% и достигли 680,379 миллиарда долларов.