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Золотые резервы России достигли исторического максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость золотых резервов России в мае достигла рекордных 248,2 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка.

Вложения России в золото в конце весны увеличились на 0,5%. Достигнутый показатель является историческим рекордом для страны, при этом максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.

Доля золота в российских активах выросла до 36,5%, тогда как в мае была 36,3%. Это самый высокий показатель с октября 1999 года.

В целом международные резервы России выросли в мае на 0,02% и достигли 680,379 миллиарда долларов.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

карат11

Газ задорма качают во все стороны, и только мы должны глотать сажу от уголька, да ещё и бурого! Цинизм...

pepelmetal

Это должно стать ежедневной традицией

Улитка на склоне

Они издеваются. Такие мерзкие отмазки.

pepelmetal

Разорятся на выплатах, а так без вести пропавшие и всё