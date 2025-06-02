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Новый сервис Центробанка позволит обжаловать действия банков

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне смогут пожаловаться на нарушения со стороны банков и микрофинансовых организаций в Центробанк с помощью нового цифрового сервиса, сообщила пресс-служба регулятора. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России.

Через сервис также можно сообщить о нарушениях в действиях других финансовых организаций, например, страховщиков или операторов финансовых и инвестиционных платформ, отмечается в сообщении.

При этом человек может даже пожаловаться на замеченные нарушения, которые не касаются его лично. Обращение станет сигналом для проверки финансовой организации, подчеркнул регулятор.

Так, поводом для жалобы могут стать навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, предложение вместо вклада другого продукта, проблемы при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования.

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