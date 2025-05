Бэнкси показал новую работу. ФОТО

Анонимный художник Бэнкси представил новую работу — маяк и надпись I want to be what you saw at me на стене.

Снимок нового граффити опубликован в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), однако художник не оставил подписи к посту и не указал геолокацию.

Бэнкси нарисовал маяк на бежевой стене и написал I want to be what you saw at me («Я хочу быть тем, что вы видите во мне»). На тротуаре он изобразил тень от здания.

Пользователи соцсетей предположили, что работа находится в Марселе.

Бэнкси — английский андерграундный художника стрит-арта, политический активист и режиссер, работающий с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны. Автор примерно 50 картин.