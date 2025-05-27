Выбраны исполнители главных ролей в новом сериале «Гарри Поттер»

HBO выбрало юных актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли в новом сериале «Гарри Поттер».

Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри, Арабелла Стэнтон получила роль Гермионы, а Аластер Стаут станет Роном Уизли.

«Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране», — сказали шоураннер, исполнительный продюсер Франческа Гардинер и один из режиссеров Марк Майлод.

Актеры были выбраны из более чем 32 тысяч человек. Каждый из семи сезонов сериала будет точной адаптацией книг о Гарри Поттере. Писательница Джоан Роулинг будет исполнительным продюсером.