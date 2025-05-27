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Выбраны исполнители главных ролей в новом сериале «Гарри Поттер»

Источник:
Sibnet.ru
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Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут
Фото: © HBO Max

HBO выбрало юных актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли в новом сериале «Гарри Поттер».

Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри, Арабелла Стэнтон получила роль Гермионы, а Аластер Стаут станет Роном Уизли.

«Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране», — сказали шоураннер, исполнительный продюсер Франческа Гардинер и один из режиссеров Марк Майлод.

Актеры были выбраны из более чем 32 тысяч человек. Каждый из семи сезонов сериала будет точной адаптацией книг о Гарри Поттере. Писательница Джоан Роулинг будет исполнительным продюсером.

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