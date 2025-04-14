Песков пошутил, что живет за счет жены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зарабатывает меньше, чем его жена — олимпийская чемпионка и создатель ледовых шоу Татьяна Навка, такое признание он сделал в документальном фильме «Она» на Первом канале.

«Да, конечно. Хотя у нас очень хорошие зарплаты», — ответил Песков на вопрос, зарабатывает ли его супруга больше.

«Все знают, сколько я зарабатываю, у нас декларации подаются. Конечно, это больше», — сказала фигуристка. По ее словам, супруг «смеется, что за Навкин счет живет».

Навка несколько лет была лидером по размерам доходов среди жен высших чиновников. За 2021 год она задекларировала доход в размере 218,5 миллиона рублей, автомобили Mercedes GLE 63 AMG, Mercedes-Benz CL 63 AMG, мотовездеход Yamaha, а также два земельных участка, два дома, три квартиры и машино-место.

Доходы самого Пескова за тот год составили 14,5 миллиона рублей. После 2022 года Кремль не публикует сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента и членов их семей.

Навка — чемпионка Олимпийских игр в Турине 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и России. После окончания спортивной карьеры участвовала в шоу «Ледниковый период». Она основала и возглавила продюсерскую компанию Navka Show, которая занимается созданием, постановкой и прокатом ледовых шоу с участием звезд фигурного катания.

Навка и Песков женаты с 2015 года, воспитывают дочь Надежду.

«Она» — документальный фильм 2025 года, приуроченный к 50-летнему юбилею фигуристки. «История жизненного пути и спортивных достижений фигуристки Татьяны Навки: от первых шагов на льду до олимпийского золота, от тяжелых решений и испытаний до триумфов, изменивших ее жизнь», — говорится в описании.