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Песков пошутил, что живет за счет жены

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зарабатывает меньше, чем его жена — олимпийская чемпионка и создатель ледовых шоу Татьяна Навка, такое признание он сделал в документальном фильме «Она» на Первом канале.

«Да, конечно. Хотя у нас очень хорошие зарплаты», — ответил Песков на вопрос, зарабатывает ли его супруга больше.

«Все знают, сколько я зарабатываю, у нас декларации подаются. Конечно, это больше», — сказала фигуристка. По ее словам, супруг «смеется, что за Навкин счет живет».

Навка несколько лет была лидером по размерам доходов среди жен высших чиновников. За 2021 год она задекларировала доход в размере 218,5 миллиона рублей, автомобили Mercedes GLE 63 AMG, Mercedes-Benz CL 63 AMG, мотовездеход Yamaha, а также два земельных участка, два дома, три квартиры и машино-место.

Доходы самого Пескова за тот год составили 14,5 миллиона рублей. После 2022 года Кремль не публикует сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента и членов их семей.

Навка — чемпионка Олимпийских игр в Турине 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и России. После окончания спортивной карьеры участвовала в шоу «Ледниковый период». Она основала и возглавила продюсерскую компанию Navka Show, которая занимается созданием, постановкой и прокатом ледовых шоу с участием звезд фигурного катания.

Навка и Песков женаты с 2015 года, воспитывают дочь Надежду.

«Она» — документальный фильм 2025 года, приуроченный к 50-летнему юбилею фигуристки. «История жизненного пути и спортивных достижений фигуристки Татьяны Навки: от первых шагов на льду до олимпийского золота, от тяжелых решений и испытаний до триумфов, изменивших ее жизнь», — говорится в описании.

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Топ комментариев

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

nicollaich

Американское оружие ведь самое лучшее?Кагтаг?

nicollaich

Никак не могут успокоиться британские колонизаторы.