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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия России отразила попытку вторжения в Белгородскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны.

Чтобы попасть на территорию России, украинские военнослужащие использовали инженерную машину разграждения, боевую бронемашину, квадроциклы и багги. Попытка прорыва была успешно пресечена.

«Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск "Север" все выявленные цели были уничтожены», — уточнило военное ведомство.

За прошедшую неделю в Белгородской области при атаках ВСУ было повреждено не менее 173 частных домов и квартир. Из Краснояружского района, который находится на границе с Украиной, на сегодня эвакуирована большая часть жителей.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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