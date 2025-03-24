НАВЕРХ
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«Уральские авиалинии» уволили второго пилота севшего в поле самолета

Источник:
Sibnet.ru
136 1
Второй пилот «Уральских авиалний» Эдуард Семенов
Фото: © телеграм-канал «Авиаторщина»

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволен, так как признан негодным, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК (Центральная врачебно-летная экспертная комиссия) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота», — цитирует ТАСС пресс-службу авикомпании.

Семенову предложили вариант устройства на наземную работу, но он отказался. Второй пилот прошел длительный процесс восстановления, который включал наземную, тренажерную подготовку, работу у психолога и другие аспекты, сообщали «Уральские авиалинии».

Год назад летчик рассказывал, что работает таксистом и грузчиком. На обеспечение семьи ему требуется 150 тысяч рублей в месяц.

Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, 13 сентября 2023 сел в Убинском районе Новосибирской области, не долетев до аэропорта «Толмачево» около 200 километров. При заходе на посадку в Омске у самолета отказала «зеленая» гидросистема. Командир принял решение уйти в Новосибирск, так как там более длинная ВПП, и есть команда техников.

Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок экипажа. Например, они неправильно рассчитали запасы топлива.

Командира экипажа Сергей Белов уволился из «Уральских авиалиний» после окончания расследования по собственному желанию. В беседе с Роавиацией он отмечал, что причиной серьезного инцидента стала политика компании.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Разбор самолета на пшеничном поле вышел на финишную прямую. ФОТО
Как разбирают самолет на пшеничном поле. ФОТО
Начался разбор севшего в пшеничное поле самолета
Пассажирка севшего в поле самолета получит моральную компенсацию
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Продолжения любимых сериалов: новые сезоны в 2025 году
Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»
Назван простой способ стать счастливее
США заберут под свой контроль атомные станции Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

рыбак рыбака што тут удивляться

GammiPluh

Он же имбецил с рождения, как будановым можно восхищаться? Взорвать все или убить всех это верх его гения

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.

Captain Nemo

Кто строчит такие заголовки-"Запад призвал",какой то аналитик из банановой страны ляпнул и понеслось.Модеры...