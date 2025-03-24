«Уральские авиалинии» уволили второго пилота севшего в поле самолета

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволен, так как признан негодным, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК (Центральная врачебно-летная экспертная комиссия) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота», — цитирует ТАСС пресс-службу авикомпании.

Семенову предложили вариант устройства на наземную работу, но он отказался. Второй пилот прошел длительный процесс восстановления, который включал наземную, тренажерную подготовку, работу у психолога и другие аспекты, сообщали «Уральские авиалинии».

Год назад летчик рассказывал, что работает таксистом и грузчиком. На обеспечение семьи ему требуется 150 тысяч рублей в месяц.

Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, 13 сентября 2023 сел в Убинском районе Новосибирской области, не долетев до аэропорта «Толмачево» около 200 километров. При заходе на посадку в Омске у самолета отказала «зеленая» гидросистема. Командир принял решение уйти в Новосибирск, так как там более длинная ВПП, и есть команда техников.

Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок экипажа. Например, они неправильно рассчитали запасы топлива.

Командира экипажа Сергей Белов уволился из «Уральских авиалиний» после окончания расследования по собственному желанию. В беседе с Роавиацией он отмечал, что причиной серьезного инцидента стала политика компании.