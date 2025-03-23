Украинские силы в Курской области находятся в критическом положении из-за окружения, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

«Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке <...> Это серьезная ситуация на поле боя», — приводит РБК слова Уиткоффа, сказанные им в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили более 1100 километров, включая районный центр Суджу.

По данным Минобороны России, только за последние две недели ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных.

Президент России Владимир Путин ранее приказал Вооруженным силам России добить украинские войска на территории Курской области.