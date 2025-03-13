Президент России Владимир Путин поставил российским войскам задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области.

«Наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал президент на совещании, которое он провел в одном из пунктов управления Курской группировкой войск.

Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником», — доложил Герасимов Путину во время посещения им пункта управления курской группировкой.