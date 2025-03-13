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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поставил российским войскам задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области.

«Наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал президент на совещании, которое он провел в одном из пунктов управления Курской группировкой войск.

Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником», — доложил Герасимов Путину во время посещения им пункта управления курской группировкой.

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