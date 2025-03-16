Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Улучшение внешности является главной причиной, побуждающей людей заниматься спортом, выяснили ученые из Тель-Авивского университета.

Доказано, что два часа физической активности в неделю могут предотвратить 30% заболеваний, повысить качество жизни и продлить ее. Несмотря на это, систематически тренируются менее четверти людей. Значит, польза для здоровья — недостаточно веский инструмент для занятий спортом.

«Люди занимаются спортом в основном для того, чтобы хорошо выглядеть. Хотя в анкетах указывают, что хотят быть здоровыми, на самом деле им хочется видеть "кубики" на своем прессе», — приводит Naked Science слова профессора Ифтаха Гепнера.

Ученые заподозрили, что в опросах люди могут быть недостаточно честны. Поэтому они прибегли к искусственному интеллекту. ИИ проанализировал более полутора тысяч комментариев в соцсети Reddit, связанных со спортом и мотивацией. В них, как правило, люди не скрывают реальных мотивов.

Как выяснилось, улучшение внешности фигурировало в высказываниях почти 24% людей. Стремление поддерживать физическое здоровье оказалось на втором месте (18,9%), а еще 16,9% пользователей Reddit отмечали, что упражнения благотворно влияют на психику.