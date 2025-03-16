НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Источник:
Naked Science
230 0

Улучшение внешности является главной причиной, побуждающей людей заниматься спортом, выяснили ученые из Тель-Авивского университета.

Доказано, что два часа физической активности в неделю могут предотвратить 30% заболеваний, повысить качество жизни и продлить ее. Несмотря на это, систематически тренируются менее четверти людей. Значит, польза для здоровья — недостаточно веский инструмент для занятий спортом.

«Люди занимаются спортом в основном для того, чтобы хорошо выглядеть. Хотя в анкетах указывают, что хотят быть здоровыми, на самом деле им хочется видеть "кубики" на своем прессе», — приводит Naked Science слова профессора Ифтаха Гепнера.

Ученые заподозрили, что в опросах люди могут быть недостаточно честны. Поэтому они прибегли к искусственному интеллекту. ИИ проанализировал более полутора тысяч комментариев в соцсети Reddit, связанных со спортом и мотивацией. В них, как правило, люди не скрывают реальных мотивов.

Как выяснилось, улучшение внешности фигурировало в высказываниях почти 24% людей. Стремление поддерживать физическое здоровье оказалось на втором месте (18,9%), а еще 16,9% пользователей Reddit отмечали, что упражнения благотворно влияют на психику.

Чем полезна скандинавская ходьба?
Еще по теме
Определена главная причина женского несчастья
Психолог указала на вред перфекционизма
Мужчинам дали совет, как избавиться от страха перед сексом
Психолог объяснила феномен «токсичной» независимости женщин
смотреть все
Наука #Психо #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Украина согласилась на прекращение огня
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль сравнил европейских политиков с флюгерами
Пресс-секретарь МИД Украины обозвал Лукашенко «тараканом»
Трамп пообещал наслать на хуситов «адские муки»
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять приемов расположить к себе людей
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
36
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
24
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
22
Украина согласилась на прекращение огня
22
Песков объяснил появление Путина в военной форме