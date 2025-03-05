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Гидрометцентр России назвал причину падения Римской империи

Источник:
РИА Новости
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Развалины римского форума
Развалины римского форума
Фото: Stefan Bauer, http://www.ferras.at / CC BY-SA 2.5

Мягкий климат способствовал процветанию Римской империи, а резкое похолодание вызвало нашествие варваров и привело к ее гибели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть понятие Римского климатического оптимума, который датируется с 250 года до нашей эры до примерно 400 года нашей эры. Считается, что мягкий климат в этот период способствовал процветанию империи, а затем наступил период похолодания», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

По его словам, с V века температура в Европе начала понижаться, и это вызвало перемещение варваров из северных регионов на юг, в более теплый климат, что в свою очередь стало одной из причин гибели Римской империи.

Историки также склонны считать, что изменение климата привело к Великому переселению народов в V-VI веках, которое перекроило политическую карту мира и в итоге привело к падению Римской империи.

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жизнилюб

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Twilight88

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physx

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карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.