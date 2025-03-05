Гидрометцентр России назвал причину падения Римской империи

Мягкий климат способствовал процветанию Римской империи, а резкое похолодание вызвало нашествие варваров и привело к ее гибели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть понятие Римского климатического оптимума, который датируется с 250 года до нашей эры до примерно 400 года нашей эры. Считается, что мягкий климат в этот период способствовал процветанию империи, а затем наступил период похолодания», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

По его словам, с V века температура в Европе начала понижаться, и это вызвало перемещение варваров из северных регионов на юг, в более теплый климат, что в свою очередь стало одной из причин гибели Римской империи.

Историки также склонны считать, что изменение климата привело к Великому переселению народов в V-VI веках, которое перекроило политическую карту мира и в итоге привело к падению Римской империи.