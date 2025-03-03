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Отключать от интернета предложили за кибербуллинг

Источник:
Sibnet.ru
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила лишать доступа к интернету тех, кто травит и преследует других пользователей в социальных сетях. Цель — защитить людей от онлайн-агрессии.

«Пора вернуться к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания для физических лиц в виде ограничения доступа интернету или соцсетям», — цитирует Москалькову ТАСС.

Эксперты при этом отметили, что перед введением подобных ограничений требуется определить, что именно считать кибербуллингом, пишут «Известия». На данный момент в законодательстве отсутствует четкое определение этого понятия.

Кибербуллинг — это насилие, которое чаще всего происходит в соцсетях, мессенджерах и на игровых платформах. Целью таких действий является разозлить, обидеть или опозорить жертву, часто с использованием ложной или компрометирующей информации.

По данным центра «Безопасность 2.0», в 2023 году было зафиксировано более 7 тысяч резонансных эпизодов сетевой травли, это на 15% больше, чем годом ранее.

Несмотря на отсутствие закона о кибербуллинге, виновных можно привлечь к ответственности за оскорбления, клевету, нарушение неприкосновенности частной жизни, сексуальные домогательства, угрозы, разжигание ненависти, а также доведение до самоубийства.

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Жизнь #Законы #Интернет
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GammiPluh

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