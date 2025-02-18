Облигации — один из самых простых и популярных инструментов для вложения средств. Расскажем об их плюсах и минусах, чем они отличаются от акций, как на них заработать, как не прогореть и где можно купить облигации.

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Облигации — это, по сути, долговые расписки. Человек занимает деньги в долг государству, муниципалитету или компании. Взамен ему гарантируют возвращение средств через определенный срок плюс вознаграждение (процент).

Как работают облигации

Главное отличие облигации от других ценных бумаг — сроки и размер выплат дохода известны заранее. Это позволяет уже при покупке оценить свою выгоду. Иными словами, это инвестиционный инструмент с фиксированными условиями.

Например, Александр приобрел облигацию за 1 тысячу рублей с годовым сроком погашения. Через год ему была возвращена ее номинальная стоимость — 1 тысяча рублей, плюс выплачено два купона по 100 рублей. Таким образом, Александр через год получил 1,2 тысячи рублей. Такой исход был известен уже при покупке ценной бумаги.

Выпускает облигации эмитент. Их стоимость при покупке называется номиналом. Срок продажи — датой выпуска. Срок возвращения номинальной стоимости — датой погашения. Проценты называются купонами. Их выплачивают с момента приобретения до погашения ценной бумаги.

Проценты «купонами» называют по традиции. В стародавние времена облигации существовали в виде бумажных документов, и при выплате дохода от них отрезали части — купоны.

Таким образом, основные параметры облигации:

сумма займа;



дата погашения;



процент за пользование деньгами.

При этом нужно учитывать, что эти ценные бумаги после выпуска могут многократно перепродаваться. Облигации торгуются на бирже, а значит, подвержены волатильности. Если инвестор решил продать облигации до срока погашения в момент падения экономики, делать это придется по более низки ценам. То есть в течение срока займа стоимость облигации может меняться: расти или падать.

Чьи облигации можно купить

Существует несколько видов таких ценных бумаг. Облигации различаются по типу эмитента (кто их выпускает):

Федеральные (облигации федерального займа — ОФЗ) — это государственные облигации, которые выпускает Министерство финансов России. Их еще называют суверенными. Это наиболее надежный вид облигаций, поскольку исполнение обязательств по ним гарантируется государством.

Субфедеральные — их выпускают региональные органы государственной власти. Они менее надежны, зато у них выше доходность.

Муниципальные — это ценные бумаги, выпускаемые муниципалитетами — российскими городами и районами. Их надежность зависит от экономического состояния той или иной территории.

Корпоративные — их выпускают компании. Это самые рискованные, но и самые доходные бумаги.

Облигации отличаются по сроку до погашения:

краткосрочные (до 1 года);

среднесрочные (от 1 года до 5 лет);

долгосрочные (более 5 лет);

бессрочные — срок погашения не установлен.

У облигаций есть различие по виду дохода:

купонные (фиксированная выплата купона в четко установленный срок);

с переменным купоном (купон меняется в зависимости от роста или падения рынка);

с плавающим купоном (процент привязан к какому-либо индикатору — курсу доллара, инфляции, ключевой ставке ЦБ);

дисконтные (нет выплаты купона, облигации размещаются ниже номинальной стоимости, а доход складывается за счет разницы между ценой покупки и ценой погашения/продажи)

Отличие облигации от акций

Акции — это долевые ценные бумаги. Они официально фиксируют право инвестора на долю компании и часть ее прибыли в виде дивидендов. Владелец акций может голосовать при принятии решений в компании.

На акциях можно заработать двумя способами: на росте стоимости и получая дивиденды. Акции – самый волатильный финансовый инструмент на рынке. Они могут за день подорожать или упасть в цене на 30-50%. Их владельцу, в отличие от держателя облигаций, прибыль не гарантируют.

Можно остаться даже без дивидендных выплат. В случае отсутствия прибыли компания может отказаться от поощрения акционеров в следующем году.

Облигации — долговые ценные бумаги. Их владельцы фактически являются кредиторами эмитента. Правом голоса в компании они не обладают. Эти ценные бумаги дают только гарантированный доход.

Облигации в сравнении с акциями считаются более консервативным защитным финансовым инструментом. Но их цена тоже может снижаться. Это нужно учитывать.

Отличие облигаций от вкладов

В отличие от вкладов облигации имеют более высокую доходность. Средняя доходность по государственным, муниципальным и корпоративным долговым ценным бумагам выше ставок по банковским депозитам.

Государственные и муниципальные облигации более надежны по сравнению с банковскими вкладами. Несмотря на то, что деньги на вкладах физических лиц застрахованы, в случае банкротства или отзыва лицензии у банка страховка покроет только лимитированные суммы.

Облигации можно использовать в качестве средства обеспечения кредита. Многие банки дают займы под залог ОФЗ или ликвидных ценных бумаг ведущих российских корпораций.

Плюсы и минусы облигаций

У облигаций по сравнению с другими ценными бумагами есть очевидные преимущества:

гарантированный доход;

более высокая доходность по сравнению с вкладами;

возврат основной инвестированной суммы при владении облигацией до погашения;

возможность перепродать по более высокой цене, чем купили.

возможность инвестировать на любой срок;

Но есть у них и не менее очевидные недостатки:

имеют рамки доходности по сравнению с акциями;

высокая инфляция может «съесть» доходность;

компании могут объявить дефолт по облигациям.

Могут ли облигации сгореть

Инвестирование — это всегда игра. И на облигации распространяется общее правило вложения средств: чем выше доходность, тем выше риск.

Самыми надежными можно считать облигации федерального займа, которые выпускает Министерство финансов. Их доходность невелика, хотя все же выше инфляции. Следующими по надежности можно считать облигации крупнейших российских компаний с высоким кредитным рейтингом, например, «ААА». Как правило, надежны и муниципальные бумаги.

Далее — зона риска. При покупке бумаг с высокой доходностью нужно учитывать:

риск дефолта — эмитент обанкротится и не сможет выполнить свои финансовые обязательств перед инвестором;

риск реструктуризации обязательств — эмитент изменит срок погашения облигаций, размер купонного дохода, сроки и периодичность выплат;

риск инфляции — она может ускориться и обогнать облигации по доходности.

Эксперты советуют перед покупкой высокодоходных облигаций проверить состояние дел у компании-эмитента. Для этого потребуются базовые знания экономики. Нужно посмотреть новости, изучить открытую финансовую и бухгалтерскую отчетность — эти данные есть на сайтах биржи. Желательно следить за состоянием эмитента и после покупки ценных бумаг.

Где купить облигации

Чтобы купить надежные государственные облигации не нужно никуда ехать и даже искать в интернете. Их можно приобрести через мобильное приложение банков. В бумажном виде они продаются в офисах Сбербанка, ВТБ и в отделениях «Почты России».

Такие ценные бумаги — самый подходящий вариант для начинающего инвестора. Они позволяют сохранить средства и получить умеренный доход при относительно невысоких рисках.

При покупке нужно обратить внимание на:

ставку купонного дохода — она должна быть выше уровня инфляции;

сроки погашения — долгосрочные бумаги больше подходят для формирования индивидуального пенсионного плана (в то же время ставка дохода по ним ниже, чем у нижнесрочных);

правила выпуска и обращения — нужно уточнить периодичность купонных выплат.

С коммерческими ценными бумагами сложнее. Физическое лицо может покупать облигации только через брокера.

Главная сложность при облигационном инвестировании — найти баланс между надежностью и доходом. Финаналитики предупреждают, что любые инвестиции могут обернуться убытками. Вложения в облигации не участвуют в системе страхования вкладов, как и другие инвестиции на фондовом рынке. В случае банкротства эмитента можно все потерять.

Чтобы снизить риск потерь, эксперты советуют диверсифицировать вложения — то есть инвестировать деньги в бумаги разных компаний из разных отраслей.