Социальные сети усилили одиночество

Чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем сильнее чувствуют себя одинокими, выяснили американские ученые.

Исследователи решили выяснить, как цифровые привычки влияют на благополучие. Для этого они изучили данные около 7 тысяч взрослых людей за девятилетний промежуток. Выводы оказались парадоксальными.

Выяснилось, что пассивное (просмотр ленты без взаимодействия) и активное использование соцсетей (публикации и общение) были связаны с усилением чувства одиночества, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Personality and Social Psychology Bulletin.

Специалисты отметили, что взаимодействие в Сети не может заменить живое общение, необходимое для удовлетворения социальных потребностей. Более того, использование соцсетей может даже усилить одиночество.

Полученный результат указывает на важность личного общения для психического здоровья. Авторы работы рассчитывают, что новые данные помогут разработать рекомендации для более здорового использования соцсетей.