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Шансы столкновения астероида 2024 YR4 с Землей резко выросли

Источник:
Sibnet.ru
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Вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла с 1% до 2,3%, сообщило американское космическое агентство NASA.

«Хотя вероятность столкновения по-прежнему крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3%», — говорится в сообщении агентства.

Согласно предварительным расчетам, небесное тело может врезаться в Землю 22 декабря 2032 года. Открытый в декабре 2024 YR4 — пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей превышает один процент.

По данным астрономов, диаметр астероида может достигать 90 метров, это значительно больше Челябинского метеорита, упавшего на Урале 15 февраля 2013 года. Тогда пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых госпитализировали.

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