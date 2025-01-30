Российский ударный вертолет Ми-35М имеет самый широкий функционал среди винтокрылых машин подобного класса, а также суровый внешний вид, рассказали в «Ростехе».

«От Ми-24 — своего знаменитого предка — Ми-35М унаследовал характерный функциональный и суровый внешний вид, за что по праву считается самым брутальным вертолетом за всю историю этого класса воздушной техники», — отметили в «Ростехе».

Эта машина предназначена для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки сухопутных войск. Ми-35М может также перевозить людей, транспортировать раненных, а также грузы внутри кабины или на внешней подвеске. Эта единственный в мире вертолет обладающий таким широким функционалом.

«Он обладает превосходной огневой мощью и может круглосуточно и эффективно применять высокоточное оружие. При этом вертолет имеет большую площадь бронирования, в том числе против снарядов малокалиберной артиллерии, что делает его одним из самым живучих из машин такого класса», — уточнили в «Ростехе».

Вертолет имеет продвинутую электронную «начинку». Оснащен современным комплексом навигации и электронной индикации, обзорно-прицельной системой с тепловизионным и телевизионным каналами, лазерным дальномером и пеленгатором.

«Тридцать пятый» способен выполнять полет на высотах 10–25 метров днем и не менее 50 метров ночью с выходом на цель. В полете он одновременно ведет и обнаружение целей, и тут же может наносить по ним удары управляемым и неуправляемым оружие.