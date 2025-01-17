Военный из США заявил об инопланетных технологиях в Пентагоне

Американский военный Рэнди Андерсон рассказал о применении «технологий иного мира» в Центре надводных боевых действий ВМС США в Индиане, которые он увидел в 2014 году.

«Первым объектом была металлическая сфера размером с баскетбольный мяч, и она находилась над подиумом. И казалось, что она левитирует над подиумом», — приводят «Известия» слова Андерсона, сказанные им в интервью западным СМИ.

Он отметил, что металл, из которого была сделана сфера, «выглядел неестественно». По его словам, рядом также лежал «браслет», который излучал голографические тексты, напоминающие иероглифы.

Андерсон также рассказал об особой энергетике в помещении. «Я не уверен, было ли это просто беспокойством, но я чувствовал дискомфорт и зловещую тревогу», — пояснил он.

Военный пояснил, что инструкторы, которые привели его и его коллегу в это место, пояснили, что объекты были извлечены из «корабля, который потерпел крушение».