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Обнаружена связь когнитивных функций с температурой в доме

Источник:
Sibnet.ru
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Даже небольшие колебания температур в пределах 4 градусов по Цельсию повышают риски нарушения когнитивного здоровья, выяснили ученые Гарвардской медицинской школы.

Исследователи в течение года наблюдали за участниками эксперимента — мужчинами и женщинами старше 65 лет. В этом возрасте риски когнитивных нарушений существенно вырастают.

Собранные данные о когнитивных способностях на протяжении всего эксперимента ученые сопоставили с температурой в помещении, где проживали добровольцы, говорится в статье, опубликованной порталом EurekAlert.

Оказалось, что отклонение от оптимального диапазона удваивало риски снижения когнитивных функций. Наименьшие риски когнитивного спада были у тех, кто проживал в доме с температурой в диапазоне 20–24 градуса.

Авторы исследования отметили, что в настоящее время многие люди проживают в температурных условиях, которые неблагоприятны для когнитивных функций, при этом глобальное потепление может еще сильнее усугубить ситуацию.

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Топ комментариев

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))

physx

Эти недоумки похлеще будут голливуда