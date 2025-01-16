Обнаружена связь когнитивных функций с температурой в доме

Даже небольшие колебания температур в пределах 4 градусов по Цельсию повышают риски нарушения когнитивного здоровья, выяснили ученые Гарвардской медицинской школы.

Исследователи в течение года наблюдали за участниками эксперимента — мужчинами и женщинами старше 65 лет. В этом возрасте риски когнитивных нарушений существенно вырастают.

Собранные данные о когнитивных способностях на протяжении всего эксперимента ученые сопоставили с температурой в помещении, где проживали добровольцы, говорится в статье, опубликованной порталом EurekAlert.

Оказалось, что отклонение от оптимального диапазона удваивало риски снижения когнитивных функций. Наименьшие риски когнитивного спада были у тех, кто проживал в доме с температурой в диапазоне 20–24 градуса.

Авторы исследования отметили, что в настоящее время многие люди проживают в температурных условиях, которые неблагоприятны для когнитивных функций, при этом глобальное потепление может еще сильнее усугубить ситуацию.