Что изменится в жизни автомобилистов в 2025 году

Автомобилисты в 2025 году будут привыкать к новым штрафам и новым ценам на машины. Количество обязательных документов для постановки ТС на учет сократят, но наличие полиса ОСАГО проверят по камерам. Также придется стать внимательнее к номерной табличке.

Рост 40 штрафов

Одно из ключевых изменений после 1 января 2025 года — повышение штрафов за наиболее частые нарушения правил дорожного движения (ПДД). Среди них превышение скоростного режима, нарушение предписаний дорожных знаков и разметки, непристегнутый ремень безопасности, проезд на красный.

Штрафы выросли минимум в 1,5 раза. Минимальный теперь — 750 рублей. При этом скидка уменьшилась вдвое — с 50% до 25%. То есть придется платить 75% от штрафа.

Штраф за повторное отсутствие ОСАГО

Это новый штраф — он прописан в части 3 статьи 12.37 КоАП, которая регулирует ответственность за отсутствие полиса ОСАГО. Отдельно оформили наказание за повторное нарушение.

В 2025 году за первое нарушение водителя оштрафуют на 800 рублей, а при повторном нарушении штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Точная сумма определит сотрудник ГИБДД в зависимости от обстоятельств.

Проверка ОСАГО по камерам

С 1 марта 2025 года системы фото- и видеофиксации смогут вылавливать в потоке машины без страховки и рассылать собственникам таких транспортных средств уведомления через Госуслуги.

Сначала будет тестовый режим, который, предположительно, продлится 12 месяцев. И только потом при отсутствии жалоб и ошибок штрафы будут выписываться в автоматическом режиме.

Регистрация ТС без ОСАГО

С 1 марта 2025 года полис ОСАГО исключат из перечня документов, обязательных для предъявления в ГАИ при регистрации транспортного средства как при первичной постановке на учет, так и при смене владельца.

Нововведение призвано упростить жизнь гражданам, которые купили автомобиль, но ездить на нем сразу не планируют. Но чтобы доставить машину в отделение ГАИ, придется пользоваться эвакуатором, поскольку ездить по дорогам без автогражданки нельзя — за это предусмотрен штраф.

Запрет на номера без флага РФ

С 1 января 2025 года номера без российского триколора запрещены. 22 декабря 2024 года в базе Росстандарта появилось утвержденное изменение в ГОСТ Р 50577-2018, в соответствии с которым «на регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации»

За белый госномер без триколора будет грозить предупреждение или штраф 500 рублей.

Автовладельцам, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять. «Устанавливать таблички нового образца будут обязаны водители, которые впервые или повторно ставят автомобиль на учет после 1 января 2025 года. Те, кто зарегистрировал машину раньше и получил номера только с надписью RUS, могут продолжать их использовать», — пояснил «Известиям» член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

Определять, когда транспортное средство было поставлено на учет, сотрудники полиции смогут по дате, указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Замена прав

Водителям, у которых срок действия водительского удостоверения закончился в 2022 году, в 2025 все-таки придется заменить права. Им нужно пройти медкомиссию, оплатить госпошлину в размере 2 тысяч рублей и прийти в ГИБДД за новыми правами.

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года.

Но если водитель планирует садиться за руль заграницей, права нужно будет обновить в обязательном порядке, а для ряда стран — оформить международное водительское удостоверение.

Подорожание техосмотра

С 1 января 2025 года вырастет стоимость техосмотра. В среднем цену на услугу поднимут на 7,3–7,5% до примерно 1,1 тысячи рублей.

Тарифы на техосмотр устанавливают власти регионов, поэтому в разных субъектах страны они разные. Самые низкие тарифы установлены на 2025 год в Ивановской и Кемеровской областях, а также в ЛНР (менее 1 тысячи рублей, самые высокие — в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе и Амурской области (более 1,5 тысячи рублей).

Простым автомобилистам техосмотр нужен при постановке на учет автомобиля старше четырех лет.

Рост цен на автомобили

«В свете последних событий рост цен на новые автомобили в России в 2025 году ожидаем и даже неизбежен. Производители и дилеры уже работают по нижней границе рентабельности и будут вынуждены реагировать повышением цен», — комментировала РБК руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

По прогнозам экспертов, цены увеличатся на 10-15%. Во-первых, с 1 января увеличивается утилизационный сбор — на 20%. Например, ставка для автомобилей самой распространенной категории с объемом двигателя от 1 до 2 литров с 556,2 тысячи рублей увеличится до 667,4 тысячи рублей.

Во-вторых, с 1 января увеличиваются ставки таможенных сборов на ввоз автомобилей. Конкретное увеличение суммы зависит от стоимости автомобиля. В среднем таможенные сборы подрастут на 20–38%.