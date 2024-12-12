Госдума утвердила увеличение штрафов для автомобилистов в полтора раза сразу в нескольких чтениях в четверг, 12 декабря. Новые размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) начнут действовать с 2025 года.

«За» поправки об увеличении штрафов для водителей проголосовали 275 депутатов (всего в Госдуме 450 депутатов). КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР выступили против, подчеркивая, что поправки вносились без обсуждения, без ссылок на статистику аварийности. Однако новые штрафы утверждены.

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Как вырастут штрафы

Размер штрафов для автомобилистов с 1 января 2025 года увеличится за самые распространенные нарушения ПДД, которые фиксируют дорожные камеры и инспекторы.

Так, превышение скорости и несоблюдение требований знаков и разметки. Штраф вырос с возможных 500–5 тысяч рублей до 750–7,5 тысячи рублей.

Выезд на встречную полосу, не связанный с объездом препятствия (в том числе при обгоне) — рост с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей.

Езда непристегнутым, проезд на красный — рост с 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Езда по обочине, движение по выделенной полосе — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Пьяное вождение, отказ от прохождения проверки, передача управления пьяному. Увеличение штрафа с 30 тысяч до 45 тысяч рублей, сохраняется лишение прав на 1,5-2 года.

Причинение вреда здоровью. За причинение легкого вреда штраф увеличится с 2,5–5 тысячи рублей до 3,7–7,5 тысячи рублей; причинение среднего вреда здоровью — с 10–25 тысяч рублей до 15–37,5 тысячи рублей.

Одновременно понижен размер скидки на оплату штрафов в первые две недели после получения постановления — теперь водитель будет платить меньше на 25%, а не на 50%, как было ранее.

Не безопасность, а деньги

«К сожалению, в данном случае повышение штрафов — это не про безопасность, а про деньги. 12 главу КоАП нужно ребалансировать: резко, кратно увеличивать штрафы за непристегнутые ремни и детей без детских кресел, при этом сохраняя остальные штрафы на нынешнем уровне, который вполне соотносится с реальными доходами населения», — комментировал глава «Автомобильного союза» Антон Шапарин в телеграм-канале.

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2023 году составила почти 141 миллиард рублей.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, повышение штрафов рискует стать «дополнительным триггером общественного раздражения».

«Повышение штрафов за нарушение ПДД всегда воспринимается населением достаточно болезненно. Фактически это отразится на многих сферах экономики — повышенные штрафы будут автоматически закладываться бизнесом в прогнозируемые расходы», — написал он в телеграм-канале.