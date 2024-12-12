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Скидку в 50% за оплату штрафов ПДД отменили

Источник:
Sibnet.ru
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Водители лишились 50% скидки на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения — соответствующую поправку Госдума приняла во двух чтениях в четверг.

Возможность своевременно оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50% появилась в 2013 году. Она распространялась на большинство штрафов. Снизить размер наказания нельзя было только за езду в алкогольном опьянении и при повторном нарушений ряда правил.

С 1 января 2025 года скидка уменьшилась вдвое — с 50% до 25%. То есть придется платить 75% от штрафа. Например, за самое распространенное нарушение — превышение скорости на 20-40 километров в час — размер штрафа со скидкой будет 562,5 рубля вместо 250.

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Глава «Автомобильного союза» Антон Шапарин называл снижение скидки за раннюю оплату штрафа главной проблемой поправок. По его мнению, именно благодаря ей собираемость штрафов резко выросла, а теперь многие будут ждать два года для обнуления.

«Всегда звучат голоса: а не нужно нарушать, тогда не будет необходимости платить штрафы. Действительно, это так. Но ловушки на дорогах никуда не исчезли: зачастую скоростной режим и разметку просто невозможно соблюдать. И это касается даже самых законопослушных водителей», — написал он в телеграм-канале.

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