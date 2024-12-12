Скидку в 50% за оплату штрафов ПДД отменили

Водители лишились 50% скидки на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения — соответствующую поправку Госдума приняла во двух чтениях в четверг.

Возможность своевременно оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50% появилась в 2013 году. Она распространялась на большинство штрафов. Снизить размер наказания нельзя было только за езду в алкогольном опьянении и при повторном нарушений ряда правил.

С 1 января 2025 года скидка уменьшилась вдвое — с 50% до 25%. То есть придется платить 75% от штрафа. Например, за самое распространенное нарушение — превышение скорости на 20-40 километров в час — размер штрафа со скидкой будет 562,5 рубля вместо 250.

Глава «Автомобильного союза» Антон Шапарин называл снижение скидки за раннюю оплату штрафа главной проблемой поправок. По его мнению, именно благодаря ей собираемость штрафов резко выросла, а теперь многие будут ждать два года для обнуления.

«Всегда звучат голоса: а не нужно нарушать, тогда не будет необходимости платить штрафы. Действительно, это так. Но ловушки на дорогах никуда не исчезли: зачастую скоростной режим и разметку просто невозможно соблюдать. И это касается даже самых законопослушных водителей», — написал он в телеграм-канале.