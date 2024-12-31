Как проверить готовность вареного яйца для салата

Вареные яйца используют в новогодних салатах или фаршируют их красной икрой. Что делать, если недоглядели и приготовленные яйца положили в холодильник или рядом с новой партией для очередных блюд? Как отличить вареное яйцо от сырого?

Покрутить

Самый простой способ. Если яйцо сварено вкрутую, то оно будет долго вертеться на месте. Если — движение будет недолгим: жидкость внутри будет противодействовать кручению.

Потрясти

Поднести яйцо близко к уху и аккуратно потрясти его. Если яйцо сырое, то можно услышать, как немного плещется белок с желтком.

Окунуть в воду

Положить яйцо в миску с теплой водой. Сырое яйцо даст больше пузырьков, чем приготовленное.

Три главных совета про варку яиц