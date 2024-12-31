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Три главных совета про варку яиц

Источник:
Sibnet.ru
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Яйца — один из главных ингредиентов для салатов. Как варить яйца, чтобы они не потрескались, какое оптимальное время и как потом  легко очистить от скорлупы.

Чтобы не трескались при варке

Чтобы яйца не потрескались при варке, на один литр воды добавляют одну чайную ложку соли. Она делает воду плотнее, из-за чего в кипящей воде яйца плавают, а не бьются о дно кастрюли

К тому же соль увеличивает свертываемость белка. Если у яйца появится трещинка, то оно не вытечет и сохранит целостность.

Сколько минут варить яйца для салатов

Чтобы легко нарезать яйцо в салат, оно должно быть сварено вкрутую — то есть желток и белок плотные.

Время варки яйца вкрутую — 10 минут, если доводить до кипения в холодной, и 12 минут, если положить в кипящую. Надо добавить 1,5 минуты, если яйца только что достали из холодильника.

Если не следить за временем кипения, яйца можно переварить. Белок у них станет тугим, резиновым, а желток приобретет зеленоватый оттенок. Значит, белок разрушен и выделился сероводород. Это опасно для здоровья.

Как легко почистить

Чтобы яйца легко чистились, они должны хорошо остыть. Поможет погружение сваренных яиц в холодную воду. Начинать чистить нужно с тупого конца, где находится воздушная камера (она называется «пуга»). 

Сначала разбить скорлупу в районе пуги, а затем снимать ее с основного тела яйца. Яйцо лучше чистится под холодной проточной водой. Одновременно оно ополаскивается от мелких осколков скорлупы.

Легкость очистки зависит от возраста яйца. В свежем пуга имеет очень небольшие размеры. С течением времени яйцо начинает усыхать, а воздушный пузырь — увеличиваться.

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pepelmetal

Какая олимпиада - такие и медали

physx

А ты хотел в Словакию свалить? Поэтому так злишься, не фортануло?)

Grossmeister38rus

соболезнования семьям погибших. Врагу не пожелаешь,что бы такое случилось.

pepelmetal

Тем временем страна с "адекватным руководством" - в декабре парламент отстранил от власти президента....