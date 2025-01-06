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Поверья и каноны: что можно и нельзя делать на Рождество

Источник:
Sibnet.ru
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Церковь
Фото: © Sibnet.ru
Множество народных поверий бытует вокруг Рождества. Одно из них — запрет выполнять какую-либо домашнюю работу 7 января. Так ли это?

Вопреки стереотипу, Русская православная церковь не накладывает никаких запретов на работу в Рождество. Труд — всегда в почете у христиан, даже, если это уборка в доме.

По словам протоиерея Павла Великанова, запреты на ведение той или иной деятельности в Рождество происходят от «крайне формального понимания праздника, как особого дня, который человек посвящает Богу». 

«И если мы понимаем, что день по заповеди, посвящаемый Богу, – это день праздника, то мы прежде всего стараемся в этот день увеличить градус добрых дел», — приводит его слова православный портал «Фома».

И речь идет не только об уборке дома. «Все то, что приносит человеку радость настоящую, живую, чистую и безгрешную, не может быть запрещено. Например, спорт, если человек привык по утрам делать пробежку для своего здоровья, почему это может мешать», — отмечает протоиерей Алексей Уминский.

Это в равной степени относится и к воцерковленным людям. «Если вы были на утренней службе и помолились в храме, то потом во второй половине дня вы можете убираться. Почему нет?» — говорит священник Антоний Русакевич.

Что делать нельзя

Крайне настороженно относится церковь к гаданию на Рождество. «Гадание является одной из форм оккультизма, может быть, такой примитивной. Очень-древней формой, понятно, что за этим стоит просто человеческое любопытство о том, что же со мной будет, все ли у меня будет хорошо. Но прежде всего за гаданием стоит невежество», — поясняет протоиерей Уминский

А еще в Рождество нельзя ссориться, спорить и сквернословить, думать о плохом и надевать черную одежду, поскольку это светлый праздник.

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Оракул #Религия
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scorpion2777

Хутору это не поможет, только продлит агонию. Конец будет один, капитуляция и обгоревший труп фюрера.

Strius

Казнить подлеца ребята надо наказать